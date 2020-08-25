Брюссель, , 00:55 — REGNUM Решение Совета Евросоюза о продлении на год санкций, введённых в рамках стратегии по непризнанию вхождения Крыма в состав России, поддержали шесть стран: Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года», — говорится в распространённом заявлении.

Перечисленные страны согласились участвовать в антироссийских решениях ЕС в 2014 году и с тех пор ежегодно подтверждают эти решения.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что санкции в отношении российского полуострова Крым создают сложности, которые обязательно будут преодолены.

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