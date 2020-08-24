Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Изложить коллегам по НАТО итоги переговоров с Россией намерен как можно скорее спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Он написал об этом 24 августа в Twitter.

Биллингсли «С нетерпением жду того, чтобы проинформировать Североатлантический совет НАТО на этой неделе о результатах последнего раунда переговоров с РФ в Вене в Австрии».

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Напомним, вышеупомянутые переговоры по контролю над вооружениями в Вене закончились18 августа. Важной темой обсуждения стал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Судьба СНВ-3, действие которого завершается в этом году, до сих пор не определена. Возможность продления договора будет обсуждаться 25 — 26 августа на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств РФ и США в Москве.

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