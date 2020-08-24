Донецк, , 23:31 — REGNUM Условия дополнительных мер контроля перемирия ВСУ нарушили за минувшие сутки один раз на линии соприкосновения в ДНР, сообщает 24 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

Нарушение зафиксировано на позициях к северо-западу от Горловки — вблизи посёлка Шумы. Здесь украинские подразделения проводили инженерные работы — в нарушение договорённостей.

Напомним, сутками ранее, 22 августа, ВСУ дважды нарушили условия дополнительных мер контроля на линии разграничения в ДНР и один раз — режим прекращения огня.

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