Копенгаген, , 23:28 — REGNUM Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.

Датский военнослужащий U.S. Army

По утверждению журналистов, Финдсен скрывал критически важную информацию и предоставлял недостоверные данные властям на допросах об операциях службы, проводившихся с 2014 по 2020 год.

Кроме того, он подозревается в несанкционированном сборе информации о подданных королевства.

При этом о гарантиях независимого расследования этого дела заявила СМИ министр обороны Дании Трине Брамсен.

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