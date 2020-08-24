Берлин, , 23:17 — REGNUM Власти Германии ввели ограничения по поездкам в Париж и на Лазурный берег в связи с высоким уровнем опасности COVID-19, 24 августа сообщает агентство Reuters.

МИД Германии предостерег от «необязательных туристических поездок» в регион Иль-де-Франс, который включает столицу Франции, и южный французский регион, включающий Марсель и Ниццу.

Согласно правительственному постановлению, все граждане, возвращающиеся из «зараженных» регионов, должны будут проходить двухнедельный карантин.

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