Лима, , 22:57 — REGNUM Жертвами давки, которая возникла во время «коронавирусного» рейда полиции в запрещенном ночном клубе в Перу, стали 13 человек, 24 августа сообщает агентство Reuters.

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Правительство уже заявило, что клуб в Лиме являлся «рассадником» COVID-19 и нелегально работал не только во время эпидемии — он не имел разрешения на работу с 2016 года.

«Ночной клуб был рассадником этой болезни: была высокая вирусная нагрузка, это была закрытая среда» , — сообщил журналистам представитель Министерства здравоохранения Перу Клаудио Рамирес.

Президент Перу Мартин Вискарра потребовал строго наказать владельцев ночного клуба, нарушивших действующие в связи с эпидемией ограничения. Владельцы клуба и многие выжившие участники дискотеки были арестованы.

Однако рейд вызвал резкую критику общественности и оппозиционных деятелей. Жертвами полицейского рейда стали в основном молодые девушки, которые просто пришли на дискотеку.

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