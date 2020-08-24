Лима, 24 августа 2020, 22:57 — REGNUM Жертвами давки, которая возникла во время «коронавирусного» рейда полиции в запрещенном ночном клубе в Перу, стали 13 человек, 24 августа сообщает агентство Reuters.
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Правительство уже заявило, что клуб в Лиме являлся «рассадником» COVID-19 и нелегально работал не только во время эпидемии — он не имел разрешения на работу с 2016 года.
Президент Перу Мартин Вискарра потребовал строго наказать владельцев ночного клуба, нарушивших действующие в связи с эпидемией ограничения. Владельцы клуба и многие выжившие участники дискотеки были арестованы.
Однако рейд вызвал резкую критику общественности и оппозиционных деятелей. Жертвами полицейского рейда стали в основном молодые девушки, которые просто пришли на дискотеку.
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