Шарлотт, США, 24 августа 2020, 22:53 — REGNUM Коронавирус используется демократами, чтобы провести голосование по почте и подтасовать результаты грядущих президентских выборов, 24 августа заявил американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии.
По словам американского президента, Демпартия хочет, манипулируя почтовым голосованием, лишить граждан США «справедливых и свободных выборов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно критиковал почтовый вариант голосования на президентских выборах, на котором настаивают демократы из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации.
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