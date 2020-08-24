Шарлотт, США, , 22:53 — REGNUM Коронавирус используется демократами, чтобы провести голосование по почте и подтасовать результаты грядущих президентских выборов, 24 августа заявил американский лидер Дональд Трамп на съезде Республиканской партии.

Трамп «Они занимаются тем, что используют COVID, чтобы украсть выборы».

По словам американского президента, Демпартия хочет, манипулируя почтовым голосованием, лишить граждан США «справедливых и свободных выборов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп неоднократно критиковал почтовый вариант голосования на президентских выборах, на котором настаивают демократы из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации.

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