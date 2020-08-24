Салехард, , 22:10 — REGNUM На Ямале с 23 августа началось досрочное голосование избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях. По состоянию на утро 24 августа в голосовании приняли участие 2,9% избирателей от запланированного числа «досрочников», сообщает пресс-служба избиркома ЯНАО.

Досрочное голосование в ямальской тундре Пресс-служба избиркома ЯНАО

Члены участковых комиссии долетели до стойбищ тундровиков на вертолетах. Всего досрочным голосованием запланировано охватить 16 040 избирателей или 4% от списка избирателей, имеющих право принять участие в сентябрьских выборах.

Досрочное голосование будет проходить на территории семи районов и в посёлке Пельвож под Салехардом.

Напомним, 13 сентября 2020 года на Ямале пройдут выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО. Выборы депутатов муниципальных дум: в Губкинском, Муравленко, Новом Уренгое, Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском, Ямальском районе. Дополнительные выборы депутатов собрания депутатов в посёлке Харп, а также глав в сёлах Катравож и Новый Порт.