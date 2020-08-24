Одесса, Украина, , 21:01 — REGNUM Мракобесием, развернувшимся на Украине, назвал нападения радикалов в Одессе на депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяну Плачкову сопредседатель партии Вадим Рабинович, передаёт 24 августа телеканал «112 Украина».

Нападение националистов на депутатов. Одесса Zagittya.com.ua

Рабинович «При полном попустительстве власти подонки открыто запугивают и терроризируют людей. Нападение радикалов на народного депутата в центре города-героя — это не что иное, как признак мракобесия в Украине».

Рабинович подчеркнул, что напавшие на Плачкову и журналистов во время репортажа — это «настоящие бандитские группировки». Нападение произошло среди бела дня в центре города-героя Одессы в День независимости Украины.

Геннадий] Труханов завёз в город 75 националистов для провокаций». Рабинович «А сама Татьяна Плачкова за день до этого рассказала на канале, что [мэр Одессызавёз в город 75 националистов для провокаций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Плачкову, депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова и съёмочную группу телеканала ZIK произошло сегодня, 24 августа, во время репортажа, который шёл в прямом эфире.

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