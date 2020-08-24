Одесса, Украина, 24 августа 2020, 21:01 — REGNUM Мракобесием, развернувшимся на Украине, назвал нападения радикалов в Одессе на депутата украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяну Плачкову сопредседатель партии Вадим Рабинович, передаёт 24 августа телеканал «112 Украина».
Рабинович подчеркнул, что напавшие на Плачкову и журналистов во время репортажа — это «настоящие бандитские группировки». Нападение произошло среди бела дня в центре города-героя Одессы в День независимости Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Плачкову, депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова и съёмочную группу телеканала ZIK произошло сегодня, 24 августа, во время репортажа, который шёл в прямом эфире.
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