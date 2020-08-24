Омск, , 20:40 — REGNUM У блогера Алексея Навального при поступлении в клинику в Омске не наблюдалось клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом заявили 24 августа в министерстве здравоохранения Омской области.

Ранее в берлинской клинике Charite, куда был доставлен Алексей Навальный, заявили, что полученные клинические данные указывают на его отравление.

В региональном минздраве отметили, что исследования на широкий спектр синтетических веществ, включая ингибиторы, показали отрицательный результат.

В ведомстве добавили, что врачи омской БСМП №1 готовы предоставить коллегам из Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов Навального, что позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента и проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей.

Читайте также: Эксперт выразил сомнения в отравлении Навального ингибиторами холинэстеразы