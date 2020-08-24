Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Китайская компания Bytedance, являющаяся собственником приложения TikTok, 24 августа обратилась в суд, требуя защиты от действий администрации президента США, планирующей запретить компании работать на территории Соединенных Штатов.

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Об этом 24 августа сообщила пресс-служба компании Bytedance.

«В своей жалобе мы указали, что администрация президента США игнорировала все наши масштабные и добросовестные усилия по реагированию на ее озабоченности, даже если мы были не согласны с этими озабоченностями», — указано в заявлении компании.

Отмечается, что приложением TikTok в США пользуются 100 млн человек, в США компания создала 1500 рабочих мест, а еще 10 тыс. рабочих мест планирует создать в целом ряде штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», дав 45 суток на прекращение любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР. Администрация США обвиняет TikTok в потенциальной возможности передачи личных данных пользователей властям Китая.

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