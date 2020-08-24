Тегеран, , 20:39 — REGNUM 24 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в телеинтервью, что он может быть уверен в том, что иранская помощь содействует его стране развить стратегический потенциал для реализации проектов экономического развития. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран реализовал все программы, которые у него были, и смог создать мощную энергетическую отрасль за последние 40 лет», — отметил Мадуро, призвав обе страны к стратегическому партнерству в отраслях энергетики и нефтяной промышленности.

Подчеркнув, что Иран всегда поддерживал экономическое развитие и прогресс Венесуэлы, он сообщил, что после подписания ряда соглашений по промышленному сектору и социальной сфере союз между двумя странами расширился.

Что касается высказываний о начале переговоров по оружию с Ираном после ложных заявлений президента Колумбии Ивана Дуке, Мадуро заявил, что в целях обороны от угроз США и соседней страны он приказал министру обороны Владимиру Падрино изучить все возможности иранской военной техники.