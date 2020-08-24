Тегеран, , 20:40 — REGNUM 24 августа командующий пограничной охраной Ирана бригадный генерал Ахмад Али Гударзи объявил, что иранские силы убили опасного террориста и ранили нескольких членов группировки в ходе вооруженных столкновений в районе Сараван в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Получив информацию о присутствии бандитов в районе Сараван, пограничники точно определили их убежище и взяли под контроль весь район, направив туда несколько оперативных групп», — сказал бригадный генерал Гударзи.

«Террористы стреляли в пограничников и пытались бежать на высоты района, однако один из террористов, который ранее в этом году ранил одного из пограничников, был убит после осуществления тактической операции и привлечения огромного количества иранских сил», — отметил он.

Бригадный генерал Гударзи заявил, что у террориста было изъято оружие, боеприпасы и телекоммуникационное оборудование.