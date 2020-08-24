Тегеран, , 20:41 — REGNUM В подмосковном парке «Патриот» прошел шестой Международный военный форум Армия-2020 в присутствии высокопоставленных чиновников минобороны Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 августа.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами, возглавляющий высокопоставленную делегацию, находится в Москве для участия в мероприятии и проведения переговоров с российскими коллегами. Пятидневное мероприятие проходит на площади 500 000 квадратных метров, демонстрируя более 28 000 единиц вооружения, военной техники и ракетных комплексов.

Министерство обороны России пригласило принять участие в мероприятии более 130 стран, но из-за вспышки коронавирусной инфекции в нем участвуют 90 стран, включая Иран, ЮАР, Узбекистан, Армению, Китай, Беларусь, Индию и Казахстан.

По сообщению российских СМИ, в ходе предстоящего форума Армия-2020 на выставке КБ Приборостроения (КБП) будет представлен высокоточный управляемый ракетный комплекс «Гермес» с дальностью полета до 100 км. КБП также продемонстрирует свою систему управления артиллерийским огнем Planshet-A и систему наведения Parallax, которая использует принцип виртуальной реальности для достижения эффекта прозрачной брони.