Тегеран, , 20:43 — REGNUM 23 августа глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангане заявил, что иностранные авиакомпании должны быть уверены в том, что полеты через иранское воздушное пространство безопасны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дехкани Зангане выступил с речью на пресс-конференции в Тегеране, где рассказал о результатах расшифровки черных ящиков украинского пассажирского самолета, разбившегося в иранской столице семь месяцев назад. Он отметил, что организация гражданской авиации гарантирует всем авиакомпаниям, что небо Ирана безопасно для полетов.

Далее он заявил: «В соответствии с руководящими принципами Международной организации гражданской авиации (ICAO) и существующими национальными законами страны, которые также утверждаются правительственной делегацией, мы должны сообщить об окончательном результате расшифровки данных чёрных ящиков в течение года; но я приказал своим коллегам как можно скорее проинформировать общественность об окончательном отчете о расследовании авиакатастрофы».