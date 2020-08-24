Тегеран, , 20:46 — REGNUM 22 августа министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что оборонное и военное сотрудничество с Россией является позитивным и заметно растет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатами сделал эти замечания по прибытии в Москву во главе военной и оборонной делегации. «Мы стали свидетелями серьезных взлетов во взаимном сотрудничестве», — сказал министр обороны Ирана. «Примером этого может служить совместная военная игра, которая проводилась в северной части Индийского океана и Оманском заливе Ираном, Россией и Китаем», — отметил он.

«Конечно, в этом году коронавирус в какой-то степени повлиял на сотрудничество Ирана и России, но моя общая оценка состоит в том, что сотрудничество между двумя странами является достаточно позитивным и перспективным», — подчеркнул Хатами.

Бригадный генерал Хатами также отметил, что во время своего визита в Москву он примет участие в военном семинаре и выставке, чтобы ознакомиться с последними военными достижениями и обсудить вопросы двустороннего и регионального уровня.