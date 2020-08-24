Тегеран, , 20:49 — REGNUM 22 августа новый посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави призвал развивать политические и торговые, а также экономические отношения между двумя государствами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я начал свою миссию в дружественной, соседней, мусульманской и братской Азербайджанской Республике», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

«Высшие должностные лица Ирана и Азербайджана полны решимости активизировать всесторонние связи», — отметил Мусави, также заявив: «Я приложу все усилия для углубления экономических и торговых, а также политических отношений с этой страной».

Ранее иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф представил Саида Хатибзаде в качестве нового официального представителя министерства иностранных дел. Кроме того, Зариф назначил бывшего официального представителя министерства Аббаса Мусави послом Ирана в Азербайджанской Республике.