Пекин, , 19:58 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И отправляется в крупное европейское турне, в ходе которого посетит с официальными визитами Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию; не исключены встречи китайского министра с лидерами этих стран, которые готовы обсудить с Пекином проблемы как двусторонних отношений, так и контактов в формате Китай — Европейский союз (ЕС). Об этом 24 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное официальным представителем МИД КНР Чжао Лицзянем на ведомственном брифинге в Пекине.

Отмечается, что приглашающими сторонами выступили главы МИД указанных стран — Луиджи ди Майо, Стеф Блок, Ине Эриксен Сорейде, Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас.

Напомним, что в текущем году в связи с эпидемией коронавирусной инфекции отношения Китая и ЕС приобрели новую динамику, связанную с китайско-американской торговой войной и санкциями против Пекина, которые ввел президент США Дональд Трамп, а также с ростом непонимания и отчужденности в отношениях Вашингтона и Брюсселя.