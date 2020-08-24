Москва, , 19:55 — REGNUM В обновленную стратегию экономического партнерства стран — участниц объединения БРИКС до 2025 года будет включен их общий подход к борьбе с эпидемиями, преодолению и ликвидации их последствий. Об этом 24 августа сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова.

Российский эксперт указал на прописанные в проекте документа меры по поддержке многосторонней торговой системы, совместного развития цифровой экономики и т.д. В условиях пандемии также предполагается расширить взаимодействие на уровне микро-, малых и средних предприятий и фирм, а также упрощение условия для внешних инвесторов и создания стабильной инвестиционной среды во всех странах БРИКС.

Напомним, что намеченный на июль этого года саммит БРИКС в Санкт-Петербурге перенесен на осень из-за пандемии. Предполагается, что на нем участники объединения примут «Стратегию экономического партнерства БРИКС до 2025 года», которая обновит аналогичный документ, завершающий свое действие в текущем году.

Ученый также отметил, что страны БРИКС успешно преодолели эпидемию, не позволив между собой разрастись разногласиям, подобно тому, как это произошло в отношениях между США и странами Европейского союза (ЕС).