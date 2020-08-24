Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Республиканская партия США официально выдвинула действующего главу Белого дома Дональда Трампа в качестве своего кандидата на предстоящих президентских выборах. Соответствующее решение принято 24 августа по итогам голосования на общенациональном съезде партии в Северной Каролине.

Дональд Трамп Gage Skidmore

При необходимых для выдвижения 1276 голосах делегатов Трамп получил 1284 голоса в свою поддержку. Ранее он без серьёзной конкуренции одержал победу на всех республиканских праймериз.

На пост вице-президента США единогласным решение съезда также утверждена кандидатура Майкла Пенса.

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Ожидается, что официально Дональд Трамп объявит о своём согласии представлять Республиканскую партию на президентских выборах в предстоящий четверг, 27 августа, в ходе торжественной речи на Южной лужайке Белого дома.