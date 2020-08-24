Минск, , 19:35 — REGNUM Все российские граждане, задержанные в ходе акций протеста в Белоруссии, освобождены из следственных изоляторов. Об этом сообщил 24 августа пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

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"Все российские граждане из тех, о которых было известно, что они задержаны, выпущены. Последний — вчера», — приводит его слова ТАСС

В то же время пресс-секретарь отметил, что сотрудники консульского отдела продолжают проверять информацию о наличии среди задержанных граждан России.

«На всякий случай уточняем, может, кто-то случайно был задержан, работа в этом направлении не останавливается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе массовых акций протеста, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, пострадали сотни человек, тысячи человек были задержаны. Среди пострадавших и задержанных оказались журналисты, в том числе российские.

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