Москва, , 18:58 — REGNUM Симптомы, зафиксированные у Алексея Навального при поступлении в клинику в Омске, не похожи на признаки отравления ингибиторами холинэстеразы. Об этом заявил 24 августа руководитель отдела клинической токсикологии Научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин.

«Симптомы, которые были у Навального, когда он поступил в клинику в Омске, они не укладываются в клиническую картину отравления этими веществами», — приводит его слова издание «Известия».

Эксперт добавил, что отравление подобного рода должны были выявить исследования, которые проводились в двух российских лабораториях.

«Скорее всего, такой вопрос (об отравлении ингибиторами холинэстеразы — прим. ИА REGNUM) наверняка стоял», — сказал Лодягин, отметив, что не определить подобное было бы сложно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня врачи берлинской клинике Charite заявили, что полученные клинические данные указывают на интоксикацию у Алексея Навального.

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