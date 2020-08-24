Бишкек, , 18:49 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подписал распоряжение о приостановлении исполнения должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой и директора госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Улукбека Кочкорова.

Такое решение принято в связи с тем, что эти высокопоставленные чиновники намерены принять участие в парламентских выборах в качестве кандидатов в депутаты.

Отмечается, что исполнение должностных полномочий Исмаиловой и Кочкорова приостановлено до определения результатов выборов.

ИА REGNUM напоминает, что центризбирком Киргизии назначил выборы в парламент страны на 4 октября 2020 года. Изначально об участии в них заявили 44 партии, но на данный момент покинули предвыборную гонку уже 12 политических блоков.