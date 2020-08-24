Минск, , 18:09 — REGNUM Об освобождении от должности посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени сообщает 24 августа БелТА.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ сегодня, 24 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лещеня в разгар антивластных протестов в Белоруссии объявил о своей поддержке этих акций.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусский посол в Словакии выступил в поддержку демонстрантов