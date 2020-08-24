Москва, , 18:03 — REGNUM Российская сторона повела себя наиболее разумным образом в разрешении ситуации по поводу задержания 32 российских граждан в Белоруссии, не став вмешиваться во внутренние дела соседней страны и позволив Минску самостоятельно разобраться в вопросе. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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"Хочу отметить огромную выдержку, которую проявило российское руководство, не обидевшись, не выступая с какими-то опровержениями. Просто дали самим белорусам разобраться в том, что там происходило», — заявил Джабаров.

«Да, мы предоставили факты нашего расследования. Но белорусы разбирались сами. И главное, что президент России предупредил наших западных партнёров, что не надо вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Даже мы не вмешиваемся, хотя мы представляем единое союзное государство. Тем не менее пусть сами белорусы разбираются с тем, что у них там происходит. Я думаю, что это тактика абсолютно правильная и она сработает», — указал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что у Кремля «нет каналов связи и каких-либо переговоров» с белорусской оппозицией.

«Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.