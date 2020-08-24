Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Майк Пенс утверждён Республиканской партией в качестве кандидата в вице-президенты Соединённых Штатов, заявил 24 августа конгрессмен Кевин Маккарти по итогам неформального голосования на партийном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США).

Пенс, как отметил Маккарти, «получил единогласную поддержку нынешнего съезда, став кандидатом Республиканской партии на пост вице-президента Соединённых Штатов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 24 августа, республиканцы официально выдвинули Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты США.

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