Минск, , 17:39 — REGNUM Нота протеста была вручена литовскому послу в Белоруссии Андрюсу Пулокасу в связи с провокационными действиями с воздушными шарами на границе, сообщили 24 августа в белорусском МИД.

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Нота была вручена литовскому дипломату в связи с тем, что накануне, 23 августа, с территории Литвы «был запущен воздушный объект», нарушивший государственную границу Белоруссии, углубившись на три километра на её территорию.

«Белорусская сторона расценивает данный факт как спланированную провокацию», — сообщили в белорусском МИД.

Минск настаивает, чтобы литовские коллеги расследовали случившееся и приняли меры по «недопущению повторения подобного» в будущем.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным белорусского минобороны, ранее 24 августа с территории Литвы на территорию Белоруссии было отправлено по воздуху восемь воздушных шаров с антигосударственной символикой.

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