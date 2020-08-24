Москва, , 17:38 — REGNUM Российский истребитель Су-27 над балтийским морем отогнал от границ РФ три самолёта-разведчика, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны России.

Подойти к российским границам пытались самолёты США, Швеции и Германии.

Воздушные цели были опознаны как самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, разведывательный самолёт «Гольфстрим» ВВС Швеции, патрульный самолет «Орион» ВМС Германии.

При этом «Орион» ВМС ФРГ пытался скрытно подойти к государственной границе Российской Федерации, идя над морем на малой высоте, не превышающей 500 м, и на предельно малой скорости в 250 км/час.

Поднятый в воздух истребитель Су-27 не допустил нарушения границы РФ и вынудил самолеты-разведчики НАТО поменять курс и уйти от российских рубежей.

Читайте ранее в этом сюжете: Истребитель Су-30 перехватил самолёт-разведчик США над Чёрным морем