Москва, , 17:27 — REGNUM Провокация с арестованными гражданами России в Белоруссии показала президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чего стоит репутация киевских властей. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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"Та чудовищная провокация, которую устроили украинские спецслужбы с нашими 32 гражданами, которых обвинили чуть ли не в подрыве государственных устоев Белоруссии, она, в общем-то, мне кажется, Александру Григорьевичу раскрыла глаза на то, каким союзником для него является теперь нынешний украинский режим», — заявил Джабаров.

«Замечу, что президент Зеленский даже не поздравил его (Лукашенко) с победой. И, в общем-то, теперь стало понятно, что надо защищать себя», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко порекомендовала белорусским коллегам прислушаться к киевским «дружеским» наставлениям и подчеркнула, что «прокладывание пути вперёд дубинками» не закончится ничем хорошим для Минска.