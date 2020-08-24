Москва, , 17:23 — REGNUM Глава постоянной делегации Федерального Собрания РФ депутат Госдумы Валентина Пивненко («Единая Россия») в ходе 29-й Парламентской Конференции Балтийского моря (ПКБМ) призвала не обсуждать события в Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

В ходе 29-й Парламентской Конференции Балтийского моря представители Литвы подняли тему выборов в Белоруссии, однако Пивненко указала делегации, что тема Белоруссии не соответствует повестке заседания, а республика не является членом ПКБМ.

«Их (Литвы) приоритетом стали события в Беларуси. Делегация РФ четко, ясно и конкретно высказала свое мнение по данному вопросу, ссылаясь на те договоренности и на те переговоры, которые состоялись между министрами иностранных дел, а также между нашим президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель о том, что РФ поддерживает политику невмешательства во внутренние дела Беларуси», — цитирует Пивненко сайт нижней палаты парламента.

Кроме того, на тему Белоруссии обратили внимание руководители Северного совета.

Еще одной темой конференции, по словам Пивненко, стал вопрос захоронений оружия и кораблей на дне Балтийского моря. Этот вопрос был поднят представителем Польши.

«Когда представитель польской делегации сказал о том, что Россия виновата в начале Великой Отечественной войны, я напомнила, что историю нужно знать», — сказала Пивненко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 августа Совет Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России выступил с заявлением по итогам проведения выборов в республике, перед этим состоялся телефонный разговор между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.