24 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Владимир Станулевич, , 17:20 — REGNUM США постепенно готовятся к силовому разрешению спора с Россией о статусе Севморпути — международном или российском. В 2018 году командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества. «Подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода — по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда.» — сообщил он. Правда операций обеспечивающих международную юрисдикцию над СМП пока не планируется, оговорился адмирал. В 2019 году министерством обороны США представлена конгрессу «Арктическая доктрина», в которой говорится о «развертывании более смертоносной, устойчивой, гибкой боевой группировки, способной обеспечить конкурентное преимущество в этом ключевом регионе (Арктике — прим. автора)». Начато строительство первого из шести тяжелых дизель-электрических ледоколов для Береговой охраны США, ввод в строй которых ожидается к 2030 году. Это долгосрочная подготовка к часу Х, который наступит при условии внутреннего ослабления России, повода в виде обращения какой-то группы коренного населения, технической и военной возможностей вооруженных сил США. Тогда нужно ждать демонстрация силы США у берегов Сибири — несмотря на российский статус Севморпути. Силовой вариант — рискованный в отношениях с ядерными державами, поэтому в моменты российской слабости пробуются «ползучие» варианты.

В 1990-е годы Севморпуть норвежцы попробовали «умыкнуть». У них это национальное увлечение — продвигаться на восток, стараясь не привлекать внимания. В 1910—1920-х Россия так чуть не лишилась Новой Земли и земли Франца-Иосифа. После 1991 года нереализованные мечты могли стать реальностью. Под прикрытием «сотрудничества в исследованиях» была разработана многоходовая операция, оказавшаяся одной из самых опасных для России в геополитическом отношении в 1990-х годах. Причем Норвегии не пришлось проявлять инициативу — «идею» выдвинул первый президент СССР Михаил Горбачев!

Как и многие международные проблемы РФ, эта началась с Михаила Сергеевича. В «мурманской речи» 1 октября 1987 года он заявил, что Севморпуть надо сделать международным. Соответствующие указания были даны Минморфлоту СССР, партнерами выбрали Норвегию и Японию.

Первый этап — сбор информации о Севморпути

Вилли Эстренг, в 1988 году — директор Института Фритьофа Нансена: «Меня посетил высокопоставленный представитель советского Министерства морского транспорта. Он спросил, не могу ли я возглавить организацию и поиски финансирования крупного исследовательского проекта… Северного морского пути. Это был маршрут, к которому СССР на протяжении всей холодной войны не хотел подпускать Запад» (1).

Для передачи информации, в том числе секретной, создали схему — норвежцы и японцы финансировали исследования, а СССР, за отсутствием средств, свой «вклад» передавал служебной и секретной информацией.

Вилли Эстренг: «В качестве условия я потребовал, чтобы русские рассекретили свои архивы, чтобы нам не пришлось изобретать колесо еще раз. Особенно интересным было использование Карского моря как района размещения подлодок — как американских ударных подлодок, «охотников за подводными лодками», так и возможного района операций российских стратегических подлодок» (2).

Тронд Рагнвалд Рамсланд, в 1990-е капитан-лейтенант вооруженных сил Норвегии: «У меня была информация о том, для чего гражданские и военные суда использовались в районах Севера… Для программы INSROP актуальным было… где происходит военная активность, где системы прослушки на нефтяных платформах и то, используется ли для поисков подлодок сейсмическое оборудование…» (3).

Тургейр Крокфьорд, журналист газеты «Дагбладет» (Норвегия): «В ходе своих изысканий и сбора информации в России и районах Севера исследователи приблизились и к военным тайнам… исследователи запрашивали информацию, которая, как считали в особенности русские, имела отношение к шпионажу» (4).

Александр Сулейманов, историк Севмопути: «Баренц-программа частично профинансировала… исследования возможностей Северного морского пути, так называемую Программу INSROP (International Nothern Sea Route Programme)… С норвежской стороны партнером выступал Институт Фритьофа Нансена, в работах приняли участие специалисты из Великобритании, США и Финляндии. Реализация INSOP проходила в два этапа на первом этапе 1993−1995 годы проводились исследования «Природные условия и ледовая навигация», «Экологические факторы», «Торговые коммерческие аспекты судоходства», «Политические, правовые, стратегические факторы». Были опубликованы 166 отчётов, созданы базы данных географической информационной системы и экологический атлас Северного морского пути… Но за восемь лет, за исключением расходов японской и норвежской сторон собственно на программу, в СМП не было привлечено ни цента западных инвестиций» (5).

Российские ученые, сидящие на «голодном пайке», радовались, что за информацию с ними расплачивались валютой.

Вадим Дроздов, журналист газеты «Деловой Петербург», 1995 год: «$250.000 получили петербургские ученые на завершение первого этапа международной программы INSROP по освоению Северного морского пути. Центральный научно-исследовательский институт Морского Флота является одним из основных разработчиков программы… На ее разработку, которую ЦНИИМФ ведет с 1993 года, уже затрачено свыше $500.000» (6).

Второй этап — отъем Севморпути у России

Собрав информацию о стратегической трассе «норвежские партнеры» следующим этапом определили замену российского статуса Севморпути на международный.

Сергей Черешнев, журналист «Коммерсанта»: «В пятницу (март 2001 года — прим. автора) агентство «Интерфакс» со ссылкой на российские военно-дипломатические источники сообщило, что в рамках международной программы изучения Северного морского пути (СМП) INSROP начинается поиск возможностей пересмотра статуса арктических проливов как внутренних вод России… По мнению участников INSROP, на севере морские владения России должны ограничиваться 12-мильной зоной территориальных вод.

Им не понравились условия обеспечения мореплавания, действующие в настоящее время на СМП, и прежде всего ставки ледокольного сопровождения, предлагаемые Россией. Канадские, норвежские, японские и другие иностранные судовладельцы стремятся избежать этих расходов и выступают за изменение статуса СМП. Как сообщил Ъ начальник администрации Северного морского пути Анатолий Горшковский, западные судоходные компании хотят участвовать в освоении северных нефтегазовых месторождений (более 35% мировых разведанных запасов). После «интернационализации» СМП они получат свободный доступ к портам Енисея и Обской губы… Потеря СМП «российского» статуса приведет к тому, что иностранные судовладельцы смогут пользоваться услугами собственных ледоколов» (7).

Согласиться с норвежцами и другими участниками INSROP по ограничению интересов России в пределах 12-мильной зоны значило потерять контроль над акваторией Севморпути — большая часть трассы проходит либо в границах исключительной экономической зоны (200 морских миль) или континентального шельфа РФ.

Поставь участники INSROP вопрос о переводе Севморпути в международную юрисдикцию года на два-три раньше, и не факт, что Россия его сохранила бы. Б.Н.Ельцин и его окружение, обеспокоенное истечением срока президентских полномочий, искало поддержку у международного сообщества — Севморпуть могли отдать в размен. Но в 2001 году этот вопрос было уже не решить. Последующие несколько лет иллюзий Москвы о включении России в сообщество «цивилизованных стран», позволили Японии успеть собрать информацию о восточной части Севморпути — в начале 2000-х она осуществила вторую фазу «исследований» СМП по изучению востока российской Арктики.

«Грузинский кризис» 2008 года и поддержка Грузии Западом, более широко открыли глаза на «наших западных партнеров» и помогли принятию «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утверждённых президентом РФ 18 сентября 2008 года и опубликованных в марте 2009 года. Среди национальных интересов России в Арктике в ней значилось «использование Северного морского пути в качестве национальной единой транспортной коммуникации Российской Федерации». 22 ноября 2008 года российским правительством была утверждена Транспортная стратегия России на период до 2030 года включившая это положение. Предложения придать СМП международный статус СМП «выкинули в урну».

Что дальше?

Нет сомнений, что подготовка американцами будущих силовых акций по «открытию» Севморпути ведется с использованием «исследований» INSROP переданных Норвегией США как союзнику по НАТО.

Недавно российского дипломата задержали в Норвегии при получении информации от сотрудника фирмы занимающейся прокладкой трубопроводов. По заявлению полиции информация могла «нанести вред национальным интересам» Норвегии. Арестованный сотрудник считает, что информация не содержит государственной тайны, а фирма сообщила что он не имеет допуска к госсекретам. Тем не менее ему предъявлено обвинение о «разглашении государственной тайны», грозящее 15-летним сроком заключения. Россия пообещала «зеркальный» ответ. Кроме него будет полезным расследовать, несмотря на истечение срока давности, «сотрудничество» в рамках программы INSROP СССР и РФ с Норвегией в 1990-х-2000-х. Все-таки чуть не лишились контроля за берегом Ледовитого океана и 5000-километровой трассой мирового значения!

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