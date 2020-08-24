Москва, , 17:04 — REGNUM Заместитель министра обороны России Александр Фомин и замглавы военного ведомства Бразилии Маркос Дего провели переговоры в Москве и обсудили военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны России.

Бразильские солдаты Agência Brasil

«В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития», — указано в сообщении военного ведомства.

Отмечено, что переговоры «подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств».

Как сообщало ИА REGNUM, военная делегация Бразилии участвует в работе Международного военно-технического форума «Армия-2020», открывшегося в Подмосковье.

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