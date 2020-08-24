Москва, , 16:45 — REGNUM Россия едва ли может идти на какой-либо диалог с белорусской оппозицией в том виде, в каком она существует сейчас. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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«Я думаю, что Россия бы не пошла на такие контакты, потому что люди, которые предлагают нам эти контакты, я имею в виду эту «неконструктивную оппозицию», они непонятно кого представляют», — заявил Джабаров.

«Хотя за ними торчат прямо уши откровенно людей, которые руководят этим процессом из Польши, Литвы и даже из Соединённых Штатов Америки», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что у Кремля «нет каналов связи и каких-либо переговоров» с белорусской оппозицией.

«Мы, собственно, точно пока не знаем платформу и требования оппозиции. Еще раз повторяю, мы не говорим о каких-то тезисах, которые они озвучивают в связи с внутриполитической ситуацией в Белоруссии, мы не собираемся в это вмешиваться», — подчеркнул Песков.