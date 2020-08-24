Манила, , 16:22 — REGNUM Жертвами двойного теракта на острове Холо на юге Филиппин стали не менее 15 человек, 24 августа сообщает агентство Reuters.

По информации врачей, ранения в результате взрывов получили ещё не менее 75 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших — шестеро гражданских лиц, восемь военных и один террорист.

Наиболее вероятным организатором теракта называется местная группировка «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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