Москва, 24 августа 2020, 16:20 — REGNUM Российская сторона в качестве зеркальной ответной меры объявила персоной нон грата одного из дипломатов посольства Австрии и требует от него покинуть российскую территорию.
Кроме того, послу Австрии был заявлен «решительный протест» по поводу необоснованного решения официальной Вены лишить российского дипломата аккредитации и требования выехать за пределы страны.
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — указано в сообщении МИД РФ.
Как сообщало, ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с подозрениями его причастности к шпионажу.
Комментируя эту ситуацию, российская сторона обещала зеркально ответить на высылку своего дипломата.
Читайте ранее в этом сюжете: Отставного спецназовца из США обвинили в шпионаже в пользу России