Москва, , 16:20 — REGNUM Российская сторона в качестве зеркальной ответной меры объявила персоной нон грата одного из дипломатов посольства Австрии и требует от него покинуть российскую территорию.

Кроме того, послу Австрии был заявлен «решительный протест» по поводу необоснованного решения официальной Вены лишить российского дипломата аккредитации и требования выехать за пределы страны.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — указано в сообщении МИД РФ.

Как сообщало, ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с подозрениями его причастности к шпионажу.

Комментируя эту ситуацию, российская сторона обещала зеркально ответить на высылку своего дипломата.

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