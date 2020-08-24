Киев, , 16:00 — REGNUM Украина предложила Германии поучаствовать в работе «международной платформы» по «деоккупации» Крыма, заявил 24 августа в Киеве министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма, этот вопрос всегда находится на повестке дня», — подчеркнул Кулеба, рассказывая о ходе встречи.

Он сообщил, что Маасу рассказали о разработанной на Украине концепции «международной платформы», целью которой станет «возвращение» Крыма в состав Украины. Кулеба отметил, что Украина будет благодарна, если Германия присоединится к данной «платформе».

Напомним, ранее аналогичное предложение Украина сделала Польше.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. Идею воссоединения с РФ большинство населения Крыма поддержало на референдуме. Поводом для организации волеизъявления стал госпереворот в Киеве, уничтоживший законную власть на Украине. Новый украинский режим игнорирует волю крымчан и продолжает считать полуостров частью Украины.