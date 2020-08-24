Москва, , 15:51 — REGNUM Белорусская оппозиция допустила стратегическую ошибку, подчеркнув свою проевропейскую направленность на первом этапе. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Марш белорусской оппозиции на проспекте Победителей © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Я думаю, что это лукавство. Однозначно. Более того, эта оппозиция, которую не считают конструктивной, которая сейчас образовалась, она, конечно, допустила в начале некий фальстарт, когда заявили всё что, было в душе: подальше от России, смотрим на Европу, НАТО и так далее», — заявил Джабаров.

«Теперь, когда они сами увидели общий настрой белорусского общества, они отрабатывают назад и пытаются заручиться поддержкой того населения, которое настроено на сотрудничество с Россией», — отметил он.

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ранее заявил, что совет не принимал и не планирует принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Россией.