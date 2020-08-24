Тбилиси, , 15:49 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» больше не пользуется доверием среди граждан Грузии, а потому вариант создания с ней коалиции не рассматривается. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 августа сделал один лидеров оппозиционной партии «Лело для Грузии», банкир Бадри Джапаридзе.

«Лело для Грузии» не рассматривает создание коалиции с «Грузинской мечтой», поскольку считаем, что эта сила исчерпала все моральные ресурсы, а также потеряла доверие населения», — сказал банкир.

Он также назвал «позитивным событием» подписание лидерами 30 оппозиционных партий меморандума о защите голосов во время выборов в парламент, которые должны пройти 31 октября. «Лело для Грузии» также присоединилась к этому соглашению.

Стоит отметить, что Джапаридзе и еще один банкир Мамука Хазарадзе, который также является основателем партии «Лело для Грузии», ранее были членами «Грузинской мечты». Из этой партии они вышли, когда в отношении банкиров в Генпрокуратуре возбудили уголовное дело об отмывании денег.

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