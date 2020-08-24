Минск, , 15:39 — REGNUM Оппозиционные силы Белоруссии не принимали и не хотят принимать какие-либо документы о незаинтересованности сотрудничества с Россией. Об этом заявил 24 августа член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в ходе пресс-конференции.

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Латушко отреагировал на высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, касающиеся отношения белорусской оппозиции к Москве. Он подчеркнул, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не собирается принимать документы, которые бы говорили об отсутствии интереса к развитию отношений с Россией.

«Я убежден, что сегодня в Белоруссии нет политической силы, которая бы предлагала каким-либо образом ухудшить отношения с Российской Федерацией», — добавил Латушко.

Оппозиция, отметил он, приветствует добрые отношения и с востоком, и с Западной Европой. Координационный совет готов к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа Песков заявил, что никаких каналов связи с белорусской оппозицией у Кремля нет, при этом существуют некие бумаги с акцентом на смещение «в сторону от взаимодействия с Россией». Лавров ранее назвал неконструктивной программу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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