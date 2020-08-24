Сухум, , 15:46 — REGNUM Конституционный суд (КС) Абхазии не против внесения поправки в конституцию страны о повышении возрастного ценза для народных избранников с 25 до 30 лет. Об этом 24 августа сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо» со ссылкой на заключение главного органа судебной власти республики.

Сообщается, что в КС Абхазии группа депутатов направила запрос о соответствии основному закону страны предложения изменить возраст, начиная с которого граждане республики смогут избираться в парламент. Эта инициатива была признана соответствующей конституции.

«Заключение конституционного суда Республики Абхазия по данному запросу окончательное и обжалованию не подлежит», — говорится в заявлении КС республики.

Стоит отметить, что запрос был направлен на рассмотрение 15 июля. Депутаты, которые являются инициаторами нововведения, считают, что до 30 лет жителям страны рано принимать участие в законотворческой деятельности.