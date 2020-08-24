Париж, , 15:22 — REGNUM Бывший президент Республики Конго Паскаль Лиссуба, правивший страной с 1992 по 1997 год, скончался в понедельник, 24 августа 2020 года, во Франции в возрасте 88 лет, сообщает Le Figaro.

В политической партии экс-президента заявили, что Паскаль Лиссуба скончался от болезни.

Напомним, в 1992 году Паскаль Лиссуба был избран президентом Конго и проводил либеральные реформы. Глава государства был свергнут в ходе гражданской войны в Республике Конго, которая длилась с 1997 года по 1999 год.