24 августа 2020 | Время чтения 16 мин

В редакцию пришло письмо. Так часто начинались в советское время статьи в газетах и журналах. И затем разворачивались сцены чьих-то радостей или печалей, надежд и разочарований. Почти всегда чужих, редко касающихся непосредственно нас с вами. Но в данном случае ситуация пошла не по сценарию. Полученные письма и официальные документы касаются всех граждан страны. Особенно тех, кто живёт или приезжает отдыхать в удивительную Республику Алтай

Вячеслав Лебедев, , 15:42 — REGNUM



Лепота! Дмитрий Елуков

«Разруха не в клозетах, а головах!» — М.А.Булгаков. «Собачье сердце»

Эпизод 1. Не было печали

Есть у нас в России такое замечательное место — Горный Алтай. Чистый воздух! Восхитительная природа! Вода, которую можно пить прямо из реки!

Лепота! Дмитрий Елуков

Добрые и отзывчивые люди. Шикарные места для отдыха души и тела. Хватает места и дляобычных граждан, и для высокого начальства. Красотища необыкновенная! Говорят, даже Путин бывает.

Вот она, Шамбала! Дмитрий Елуков

Естественно, и сами местные жители, и отдыхающие не только получают заряд живительной силы, но и производят неизбежный продукт любой жизнедеятельности, в просторечии называемый «мусором», а по закону — твердыми коммунальными отходами (ТКО).

До «мусорной реформы», в ходе которой начался передел региональныхрынков, и денежные потоки за вывоз ТКО из государственного бюджетапотеклив частные карманы, мусоркак-то умудрялся добираться до полигонов, несмотря на минимальные платежи. Но появились новые правила, пришли новые хозяева жизни и мусорных куч, которые пожелали другихденег, и тарифы были увеличены. Мусор стал «золотом». Люди должны платить больше, хотя суть процесса осталась прежней — строительство новых полигонов и заполнениемусором старых. А ведь был момент, в самом начале реформы, когда можно былопостроить систему 100%-ной переработки с ликвидацией всех полигонов, старых и новых, и без увеличенияплатежей населения (см. «Познавательное мусороведение в 93 частях — 5. Могло быть иначе»).Но в итоге, в рамках реформы поменяли не систему обращения с отходами, а толькотарифы, на оплату которых, как рассчитывали реформаторы, привычно и безропотно должны были согласиться покорные граждане. Но неожиданно многие местные жители предпочли этого не делать — мол, для них слишком дорого, и начали мусор раскидывать прямоу себя под окнами.

Чей туфля?

Конечно, портить природу — кощунство, но кто им запретит, если даже сам Региональный оператор отходы не перерабатывает, а валит в общие кучи.

Орлы на горных вершинах «полигона» в Горно-Алтайске Валерий Данилов

А куч таких в Республике Алтай, впрочем, как и по всей России, огромное множество. Причём их количество продолжает увеличиваться вопреки или, скорее, благодаря реформе. Вот и граждане, глядя на происходящее, начинают поступать подобным образом. Первоначальным толчком для этого лавинообразного процесса послужил, казалось бы, маленький просчёт руководства Республики Алтай, открывший лазейку для ненасытной жадности региональных операторов. Дело в том, что до реформы местные жители частного жилого сектора, накопив мусор, сами отвозили его на государственный полигон, где этот мусор принимали бесплатно. Возили на автомобилях, на мотоциклах, на лошадях и, как мне рассказывали, даже на велосипедах. А после того, как полигоны передали в частные руки, бизнес пожелал брать с людей денежку, понадеявшись, подобно коту Матроскину, что «совместный труд для моей пользы» всех объединит. Местные жители, обалдев от такого «нагловведения», стали валить мусор в ближайшие канавы, выразив таким образом свой протест.

Дурной пример заразителен. И в полном соответствии с теорией разбитых окон («Если другим можно, то почему мне нельзя?»), мы получили зарастающий мусором экологически чистый регион.

[[[picture11]]

Самый лучший закон тот, который предусматривает невозможность его нарушения. Правительство Республики Алтай не смогло выстроить систему переработки отходов, при которой прибыль, полученная за счёт реализации продукции из переработанного вторичного сырья, компенсировала расходы. Сегодня ещё не поздно создать систему, которая вернёт коренным жителям нулевой тариф, потратиться на очистку территорий и восстановить порядок вещей, который местных устраивал! По принципу «всё для блага народа». Но руководство региона занято, видимо, более важными делами, раз дало возможность бизнесу крушить экологию региона. Могу от себя добавить, что не только в Республике Алтай на сегодняшний день ситуация зашла в тупик — гремучая смесь глупцов и жадин водится и в других регионах.

Следует отметить, что вина за загрязнение территорий и неправильно выстроенную работу по переработке отходов, по моему мнению, лежит непосредственно на правительстве Республики Алтай и лично на его главе Хорохордине Олеге Леонидовиче.

Персонально ответственный за провал мусорной реформы в Республике Алтай

Эпизод 2. Крик души

Но не все захотели молча взирать на происходящее. Протесты происходили по всей стране (см. «В городах России прошли протесты против мусорных свалок»). Люди протестовали против новых полигонов, повышения тарифов и строительства мусоросжигательных заводов. Неравнодушные люди пытались достучаться до ответственных за реформу, но не всем хватало мужества и сил идти до конца. Одним из таких мужественных и целеустремлённых оказался Валерий Валентинович Данилов, бывший депутат муниципального образования Майминского района Республики Алтай. Человек в Республике Алтай известный, был депутатом в течении 15 лет. Знает проблемы своего региона. Его неоднократные обращения по поводу многочисленных нарушений, возникших в результате «мусорной реформы» в правительство Республики Алтай, лично Олегу Хорохордину и в надзорные органы в 2018—2019 годах не дали результатов. В июле 2020 года Данилов совершил очередной поход в прокуратуру республики и написал письмо президенту России Владимиру Владимировичу Путину как гаранту Конституции. Письмо было направлено через аппарат полномочного представителя президента РФ в СФО и через электронную приёмную на официальном сайте президента.

Письмо В.В. Данилова президенту РФ В.В. Путину от 06.07.2020 Валерий Данилов

Полный текст письма можно скачать здесь.

Ответ от администрации президента России пришёл очень быстро. Было сообщено, что письмо В.В. Данилова отправлено для рассмотрения в прокуратуру и правительство Республики Алтай.

Ответ аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО от 06.07.2020

Дальше заработал бюрократический механизм. Первым был получен ответ из прокуратуры Республики Алтай. Причём Прокуратура дала два ответа: первый ответ на личное обращение, а второй — по поводу обращения в администрацию президента.

Ответы прокуратуры Республики Алтай от 14.07.2020

Ответы прокуратуры РА от 14.07.2020 и от 05.08.2020 можно скачать здесь.

В ответах заместитель прокурора Республики Алтай В.А. Дымов подтвердил факт неисполнения концессионных соглашений от 28.12.2017 между ООО «Коммунальщик» и Майминским районом, где расположен полигон Горно-Алтайска. ООО «Коммунальщик» не исполнял взятые на себя обязательства, а правительство Республики Алтай смотрело на это сквозь пальцы. Что это? Халатность или предварительный сговор с целью получения материальных выгод? Учитывая, что денежки за сортировку с населения собирали, а сортировку не производили, сваливая несортированные отходы на полигоне, то материальная выгода за счет экономии на не выполненных работах тут очевидна.

Сортировка мусора по-горноалтайски Валерий Данилов

Теперь о лицензии на сжигание мусора и выбора мусоросжигательной установки ООО «Коммунальщик». Во-первых, сжигать отходы в экологически чистом регионе — это само по себе преступление, а во-вторых, по имеющимся данным, используемая вихревая топка «ТВ1000У может сжигать только предварительно отсортированные отходы и при выполнении требований предельно допустимых концентраций ядовитых веществ в выбросах (ПДК). А поскольку эти условия в данной ситуации выполнены быть не могут в принципе, то те, кто купили это оборудование, явно не являясь специалистами в данном вопросе, выбросили деньги на ветер, пытаясь имитировать выполнение концессионного соглашения в надежде, что проверяющие органы не обратят внимания, что установка непригодна для сжигания ТКО. Увы, не получилось.

Касаемо нового полигона. В правительстве Республики Алтай не хотят думать самостоятельно и брать на себя предписанную законом ответственность за происходящее, а предпочитают слепо копировать чужой опыт в этом вопросе, некомпетентно прописанный в территориальной схеме. За последние четыре года руководствоРеспублики Алтайполучило пять писем с предложением по созданию системы 100%-ной переработки отходов без сжигания и захоронения, с получением чистой прибыли на переработке отходовдля Республики Алтай порядка одного 1 млрд рублей в год! Причём можно было закрыть и очистить все полигоны, не поднимая тарифы до сегодняшнего уровня.

Переписка ЗАО «АвтоРециклинг» с Республикой Алтай

Всю переписку можно скачать здесь.

Но это предложение оказалось не интересно. Видимо, вид на возвышающуюся мусорную кучу на въезде в Республику Алтай и запах гари от сжигания отходов помогают грёзить о дополнительном федеральном финансировании и ещё более высоких тарифах.

Особенно красив вид на Горно-Алтайский полигон на фоне предгорий, ранним утром, с федеральной трассы на въезде в Республику Алтайю.

Общий вид на Горно-Алтайский полигон с федеральной трассы Валерий Данилов

Экологическая катастрофа не за горами, а в руководстве республики, у меня складывается впечатление, сидят ярые «мазохисты», равнодушные к проблемам экологии (см. «Полигон ТКО в Майме создаёт угрозу окружающей среде»). Вот так, по старинке, прямо на землю-матушку, видимо, не слыхав ничего ни о старых, ни о новых правилах проектирования и эксплуатации полигонов, валят мусор в Горно-Алтайске.

Полагаю, что решить проблему отходов правительство Республики Алтай самостоятельно неспособно, раз нет понимания как это сделать. Отсюда и декларативные прожекты годовой давности, не имеющие под собой системно проработанных решений и поэтому подвисающие в воздухе (см. «Хорохордин пообещал построить девять мусоросортировочных комплексов на Алтае»). Мало того, республиканские чиновники, по моему личному мнению, продолжают обманывать Владимира Путина (см. «В РА построят 7 предприятий по переработке твёрдых бытовых отходов»). Прошло полтора года, а воз и ныне там. Причём в этой же статье от 09.01.2019 заместитель министра регионального развития Виктор Емельянов искренне говорил о глубокой переработке отходов и вовлечении отходов в оборот как полезного ресурса. Цитирую:

«Мусоросортировочный комплекс. Утилизация отходов, не захоронение в грунт, а передача во вторичный оборот и переработку. А также уничтожение доступными и соответствующими экологическим нормам способами и технологиями. И только остатки будут захоронены в грунт, но не просто в грунт, а на специальной площадке, имеющей фильтрационные слои, чтобы не наносить вред окружающей среде».

Пока ничего этого не наблюдается. Захоронение происходит на неподготовленную землю безо всякой сортировки. Зато наблюдается упорный процесс сбора денег с населения. Видимо, пока все силы уходят на это важное дело, для которого, судя по всему, реформа и затевалась.

Враньё чиновников, подставляющих себя и своё руководство из-за отсутствия грамотных специалистов и консультантов, мы уже видели. Чем это заканчивается предсказать не трудно. Остаётся один вопрос. Какой силы должен быть удар граблями по физиономии, чтобы на них перестали наступать?!

Эпизод 3. Цирк, клоуны и «программка»

Ещё в 2016 году специалисты предсказывали, чем будет заканчиваться каждый этап циркового представления под названием «Мусорная реформа». В направленных во все субъекты федерации материалах было детально описано какие шаги необходимо сделать, дабы получить результат. Но почти все регионы поступили с точностью наоборот — правильных шагов в нужном направлении никем сделано не было. Вместо одного регионального оператора, на 100% принадлежащего правительству региона, мы почти во всех субъектах РФ сегодня имеем несколько частных компаний. Полная разорванность технологических цепочек неизбежно привела к отсутствию должного уровня переработки, загрязнению окружающей среды и повышению тарифов.

У меня складывается чёткое убеждение, что это целенаправленное вредительство и диверсия против народа России и государства в целом. Вместо того, чтобы решать проблему, в правительстве России происходит делёж властных полномочий за сферы влияния при реализации «мусорной реформы», напоминающий схватку пауков в банке (см. «Минприроды РФ теряет контроль над реформой, которую ждёт Путин»), при полном забвении интересов, конституционных прав и мнения граждан. Вместо этого мы наблюдаем и, нужно отдать должное, креативное и высокомотивированное лоббировании отдельных бизнес-проектов на уровне ответственного за реформу вице-премьера (см. «Познавательное мусороведение в 93-х частях: 9. ППК РЭО и «издохшие лошади»).

Региональные операторы не зарабатывают деньги на переработке отходов сами, а вынуждены выпрашивать их у государства. Из бюджета в этом году на поддержку 76 региональных операторов уйдёт 9,25 млрд рублей, как заявил глава кабинета министров (см. «Девять регионов получат 838 миллионов рублей на поддержку операторов по вывозу мусора»). Если же посмотреть на этот факт под другим углом, то открывающаяся картина больше напоминает рэкет со стороны коммерческих структур в отношении правительства России. Клоуны от бизнеса не тянут «программку» и требуют денег у государства для компенсации убытков и на текущую деятельность.

Сан Саныч, червонец давай, мусор вывозить надо!

Намекая, что если денег им не дадут, то экологические проблемы возникнут у всей страны и сразу станет ясно, что реформа провалилась. Так может гнать надо такой бизнес? Почему неумение выстроить технологический процесс и неспособность наладить эффективную экономическую модель должны оплачиваться из государственной казны? Традиция? Мне кажется проще и безопаснее пока не поздно — отрасль ведь жизнеобеспечивающая, речь идёт без всяких натяжек о национальной безопасности (см. «Аварийные свалки — успешная диверсия. Доказательство») — передать всё, что связано с отходами, под государственное управление. А пока, вместо того, чтобы написать заявление в прокуратуру о вымогательстве, наше правительство во главе с Михаилом Мишустиным продолжает добросовестно платить вымогателям.

Глава правительства недавно во время поездки по стране познакомился с реальным положением дел во многих регионах (см.»Деньги пропали, про людей забыли: Мишустин в шоке»). Думаю, с нарастанием последствий «бизнес-ориентированной» реформы отрасли переработки отходов мы окажемся не в шоке, а в… гораздо более неприятном месте.

Отрасль переработки отходов как вторичного сырья высокодоходна, если она целостно и системно выстроена на уровне региона, а лучше — всей страны. Расчеты показывают, что чистая прибыль такой отрасли в целом по России составит не менее 200 млрд рублей в год при сохранении тарифов 2016 года! Но эта перспектива никого из реформаторов не привлекает, хотя, как мы показали, они все об этой возможности знают! Конечно, в условиях национализированной и чисто государственной отрасли намного труднее будет осваивать бюджетные средства, чем в триллионных потоках мусорного «государственно-частного партнёрства». Да и привлекательных для освоения сумм в самоокупающейся отрасли практически не будет. Хуже того, федеральный проект «Чистая страна» окажется не нужным.

— Даже для отходов какого-нибудь особого вида или класса? Или для ликвидации старых и нелегальных помоек?

— Совсем!

— Вы шутите. А как же тогда оказывать поддержку приближённым компаниям, подобным «РТ-Инвесту» (см. «РЭО вложит 2,5 млрд рублей в проекты по сортировке отходов в Подмосковье»)? И что нам делать с внедрением принципа РОП, с расширенной ответственностью производителей, под который уже запланировано очередное повышение цен для населения?

— Не оказывать! И не внедрять!

Эпизод 4. Пилите, Шура, пилите, она золотая…

Но вернёмся в Республику Алтай. Следующий ответ пришёл из правительства.

Ответ Министерства регионального развития РА от 30.07.2020

Ответ Министерства регионального развития можно скачать здесь.

Читаю и диву даюсь! Ну прямо всё у них хорошо! И сортировка работает, и лицензия на подходе! И даже то, что полигон входит в зону работы аэропорта Горно-Алтайска, не мешает птицам летать!

Сохранение биоразнообразия стая «орлов-помоечников» над полигоном Горно-Алтайска Валерий Данилов

Пардон! Не птицам, а самолётам. Региональный оператор для аэропорта даже свисток «биоаккустический» купил. «Коршун» называется. Вынужден согласиться, проще за пару десятков тысяч рублей купить электронную пищалку, чем выстроить полноценную структуру переработки отходов и ликвидировать полигон в зоне действия аэропорта. Но правительство РА не может этого сделать. Судя по имеющейся информации, в проектировании находится вторая карта полигона. Предполагаю, что количество «пернатых лётчиков» значительно увеличится. Думаю, свистом дело не решить, потребуются посадки.

И как быть с тем, что прокуратура обнаружила — видимо, случайно — по ошибке выделенные ООО «Коммунальщик» из бюджета Республики Алтай деньги в размере 23 млн рублей? А никак! Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, денежек-то уже нет. А на нет, как говорится, и суда нет.

В общем, давайте подведём итог.

В Республике Алтай с приходом «мусорной реформы» установился лёгкий бардак, позволяющий определённому кругу лиц «кормиться» на мусоре за счёт местного населения. Правительству во главе с Олегом Хорохординым остаётся только призывать жителей надеяться на лучшую долю и на чистую экологию, а пока те же отходы вывозят на те же полигоны, только по повышенным тарифам. Новые хозяева полигонов помимо повышенных тарифов не забывают извлекать и с выгодой продавать полезных ресурсы, не слишком это афишируя. Поскольку нынешние региональные операторы обязханы что-то делать, вот они и создают видимость работы, загрязняя территории. А глава республики и ответственные лица должны поддерживать эту видимость, иначе сложная система их отношений как с центром, так и в регионе окажется под угрозой.

Ничего не пропустил? Ах да, забыл. Республиканские министерства и ведомства тоже должны создавая видимость работы, но только самую малость. Не напрягаясь. А ещё лучше, чтобы за них это делал кто-то другой. Ну, теперь всё.

Эпизод 5. В ожидании пионера, который всем пример

С 2016 года специалистами группы компаний «АвтоРециклинг» было написано множество писем во все субъекты Российской Федерации с предложением о создании системы по переработке отходов в интересах граждан России. В Республику Алтай также было написано пять писем. У глав регионов и правительств субъектов федерации была великолепная возможность кардинально решить проблему отходов в своём регионе. Кто-то просто не понял. Кто-то испугался радикальных перемен. А кто-то решил зарабатывать сам «со товарищи» и не делиться с государством.

Про системные ошибки я уже писал неоднократно. То, что сейчас происходит — предсказуемо. И это стало доходить до некоторых руководителей в регионах. Даже в Госдуме РФ, где количество неспециалистов на один квадратный метр зашкаливает все разумные пределы, начали проскальзывать умные мысли (см. «В Госдуме заявили о необходимости доработки федеральной схемы обращения с отходами»). Из чего следует, что ситуация начала меняться, хотя и очень медленно.

Теперь осталось дождаться появление пионера — руководителя региона, который решится на настоящую системную реформу отрасли и «снимет все сливки». Конечно, первому быть страшно, но интересно. И самое главное — почётно.

Продолжение следует…

Читайте ранее в этом сюжете: Познавательное мусороведение в 93-х частях: 9. ППК РЭО и «издохшие лошади»