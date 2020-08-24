Минск, , 15:13 — REGNUM Для допроса в следственный комитет Белоруссии вызван третий член президиума координационного совета (КС) оппозиции республики Лилия Власова. Об этом 24 августа сообщил ещё один член президиума Павел Латушко, его слова приводит «Интерфакс».

Акции протеста в Минске. 10.08.2020 © ИА REGNUM

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При этом также в совете сообщили, что Власова вызвана на допрос в СК Белоруссии в качестве свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны представителями силовых ведомств республики.

Напомним, на минувшей неделе для допроса в белорусский СК были вызваны члены КС Сергей Дылевский и Максим Знак, которых допрашивали в течение 2,5 часа и которые не смогли рассказать о чем был допрос, сославшись на подписку о неразглашении.