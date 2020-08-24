Минск, 24 августа 2020, 15:07 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича исполняющим обязанности министра. Об этом сообщает 24 августа агентство БелТА.
Пиневич был первым заместителем главы минздрава с 2011 года. Ранее он возглавлял комитет по здравоохранению Минского горисполкома.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Лукашенко назначил министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области. Караник возглавлял белорусский минздрав с 11 июня 2019 года.
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