Париж, , 15:03 — REGNUM Глава научного совета Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за бесплатное распространение масок в школах, в отличие от министра национального образования страны, который хочет возложить это бремя на семью, сообщает Le Figaro.

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«В начале учебного года будут заражения в школе, дети будут заражены, возможно, и некоторые учителя, но мы справимся с этим», — заверил Жан-Франсуа Дельфресси.

По мнению главы научного совета Франции, «принципиально важно возобновить занятия в школах», учитывая, что «дистанционное образование выполняет свою работу лишь частично».

Напомним, власти Франции вводят обязательное ношение защитных масок в школах для всех детей старше 11 лет, начиная с 1 сентября 2020 года.

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