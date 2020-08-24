Тбилиси, , 15:14 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии, подписавшие 24 августа меморандум о взаимодействии, объединены стремлением к разрушению страны. Так вице-спикер парламента Гия Вольский прокомментировал соглашение 30 партий о взаимной защите голосов на выборах в парламент страны.

Депутат отметил, что объединившиеся партии слишком разные, а объединяет их только стремление оставить страну без стабильной власти, что будет грозить существованию государства.

«Вчера эти партии называли друг друга «агентами Кремля» и «рабами Запада». Этот союз представляет собой объединение политических образований, которое грозит стране дестабилизацией и разрушением», — сказал Вольский.

Он также выразил благодарность Богу за то, что правящей партии «Грузинская мечта» не придется вступать в коалицию с этими политсилами.

Напомним, в Грузии выборы назначены на 31 октября. По новому выборному законодательству партия, победившая на выборах, но не набравшая 40% голосов, должна будет для создания правительства вступать в коалицию с другими партиями. Представители оппозиции регулярно делают заявление, что для выведения Грузии из кризиса стране нужно коалиционное правительство, а не правление одной партии, как происходит сейчас.

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