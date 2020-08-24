Минск, , 15:02 — REGNUM В настоящее время возле Купаловского театра в Минске собрались 50 протестующих, которые поют песни. Об этом 24 августа сообщают «Известия».

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

Также сообщается, что среди собравшихся протестующих присутствуют солисты белорусского оперного театра и филармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких провокаций со стороны митингующих в Белоруссии не было, силовики корректно выполняли свои обязанности.