Париж, 24 августа 2020, 14:38 — REGNUM Министр труда Франции Элизабет Борн заявила, что компании смогут отказаться от обязательного ношения масок сотрудниками в ситуациях, которые еще предстоит уточнить, передает BFM TV.
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«Я надеюсь, что мы сможем рассмотреть исключения, которые будут возможны», — пояснил министр труда Франции.
«Это ответственность компаний», — подчеркнула Элизабет Борн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран исключил повторное введение карантина на территории страны.
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