Кейптаун, , 15:08 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса «сделал строгий выговор» министру финансов страны Тито Мбовени за комментарии, которые он сделал в социальных сетях по поводу отставки главы Центрального банка Замбии. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение пресс-службы президента ЮАР.

Напомним, что президент Замбии Эдгар Лунгу в субботу, 22 августа, снял Денни Калялю с поста главы Центрального банка страны без объяснения причин.

Мбовени, бывший управляющий южноафриканским Резервным банком, призвал президента Лунгу через свои публикации в Twitter, которые к настоящему моменту уже были удалены, назвать причину увольнения Калялю. В своем аккаунте в Twitter Мбовени также заявил: «Независимость Центрального банка является ключевым фактором. Это не обсуждается. Пусть все главы Центробанков выскажутся!»

Мбовени, который также занимал должности в частных компаниях и является союзником Рамафосы, был назначен министром финансов в 2018 году и предпринял шаги для борьбы с дефицитом бюджета ЮАР.