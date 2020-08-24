Минск, , 14:28 — REGNUM Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал провести проверку передачи оружия 15-летнему сыну президента республики Александра Лукашенко Николаю. Об этом 24 августа сообщила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

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«Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание», — сказала Колесникова на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 августа, в сети появились кадры, на которых Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию на вертолёте. В ролике видно, как на президенте Белоруссии надет бронежилет, а в руках он и его сын держат по автомату.

отметим, по словам пресс-секретарь президента Белоруссии Натальи Эйсмонт, «протестующие в Минске попытались пойти на штурм Дворца независимости», резиденции Лукашенко, которая была оцеплена силовиками.

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